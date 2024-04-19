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Стоматолог Сумцова назвала вредные ингредиенты в зубной пасте

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Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала о вредных ингредиентах, которых не должно быть в составе зубной пасты.
Стоматолог Сумцова назвала вредные ингредиенты в зубной пасте
  • Gettyimages.ru

«Среди них триклозан. Этот антибактериальный агент был связан с развитием устойчивости к антибиотикам и нарушением гормонального баланса. В некоторых странах его использование в зубных пастах ограничено или запрещено», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, следует избегать лаурилсульфата натрия (SLS), пропиленгликоля, искусственных красителей и ароматизаторов, парабена, полиэтиленовых гранул, хлоргексидина, пероксида.

«Фталатов тоже стоит избегать. Эти химические вещества связаны с риском возникновения гормональных нарушений. Фталаты содержатся не в самой пасте, а в её упаковке. Они используются для того, чтобы сделать пластик более мягким», — заключила стоматолог.

Ранее главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов дал рекомендации, как правильно чистить зубы.

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