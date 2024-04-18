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Стоматолог Дахкильгов рассказал, как правильно чистить зубы

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Главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов дал рекомендации, как правильно чистить зубы.
Стоматолог Дахкильгов рассказал, как правильно чистить зубы
  • Gettyimages.ru

«Нужно чистить зубы не так, как в рекламных роликах зубных паст, а правильно — выметающими движениями, чтобы снимать и устранять отложения налёта, а не заталкивать его под дёсны или в промежутки между зубами», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, обязательно нужно чистить заднюю поверхность зубов.

«Для жевательных зубов при чистке непосредственно жевательной и задней поверхности движения выметающие — слева направо для левой стороны, справа налево для правой стороны», — добавил стоматолог.

Также для гигиены можно использовать ирригатор, который подаёт струйку воды под давлением и вымывает остатки налёта из недоступных для щетки мест.

«Важно ни в коем случае не заменять ирригатором и флоссом обычную чистку, а использовать их уже после пасты и щётки», — заключил эксперт.

Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Павел Лысенков высказался об эффективности отбеливающих полосок.

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