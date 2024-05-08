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Агроном Воробьёв высказался об опасности майских заморозков

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Биолог, агроном Михаил Воробьёв рассказал об опасности майских заморозков для растений.
Агроном Воробьёв высказался об опасности майских заморозков
  • Gettyimages.ru

«Проблема возникает с плодовыми культурами, которые уже начали цвести. В Московской области, например, это вишни, сливы, начинают цвести яблони, ранние сорта клубники. Заморозок, который падает на раскрывшиеся цветы, их убивает, и мы лишаемся существенной части урожая», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, также от похолодания страдают теплолюбивые томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы. Воздействие отрицательных температур существенно замедляет их рост.

По словам биолога, нет смысла спасать растение, которое пострадало от холодов.

«Поэтому рассаду при поражении заморозками лучше выкинуть, купить или попытаться оперативно вырастить новую», — заключил Воробьёв.

Ранее председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов рассказал о способах защиты косточковых культур от заморозков.

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