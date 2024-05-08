Гимнастка Крамаренко: я не смогу предать Россию

Российская гимнастка России Лала Крамаренко высказалась о возможной смене гражданства ради выступлений на Олимпийских играх.

«Это какие-то личные амбиции и эмоции. Я не смогу предать свою страну. Это предательство, своего рода», — сказала гимнастка в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

В прошлом году FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ирина Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.

Ранее Винер поблагодарила Путина за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта.