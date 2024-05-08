RT в Telegram
Подпишись

Гимнастка Крамаренко: я не смогу предать Россию

Короткая ссылка
Российская гимнастка России Лала Крамаренко высказалась о возможной смене гражданства ради выступлений на Олимпийских играх.

«Это какие-то личные амбиции и эмоции. Я не смогу предать свою страну. Это предательство, своего рода», — сказала гимнастка в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

В прошлом году FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ирина Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.

Ранее Винер поблагодарила Путина за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить