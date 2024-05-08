Специалист Халилов рассказал о способах защиты дома от лесных пожаров

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, как защитить дом от лесных пожаров.

«В первую очередь люди должны понимать, есть ли в принципе угроза прихода лесного пожара в деревнях и загородных посёлках, в которых они проводят время. Есть районы, где пожары реально происходят каждый год, и их жителям следует заранее к ним готовиться», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, если есть возможность совместно с местной администрацией сделать так, чтобы деревья не находились слишком близко к дому, то стоит этим воспользоваться и сделать специальную зону безопасности. Таким образом огонь не сможет перейти из леса на дом.

Кроме того, Халилов посоветовал заранее подготовить запасы воды для тушения.

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