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Специалист Халилов рассказал о способах защиты дома от лесных пожаров

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Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, как защитить дом от лесных пожаров.
Специалист Халилов рассказал о способах защиты дома от лесных пожаров
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь люди должны понимать, есть ли в принципе угроза прихода лесного пожара в деревнях и загородных посёлках, в которых они проводят время. Есть районы, где пожары реально происходят каждый год, и их жителям следует заранее к ним готовиться», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, если есть возможность совместно с местной администрацией сделать так, чтобы деревья не находились слишком близко к дому, то стоит этим воспользоваться и сделать специальную зону безопасности. Таким образом огонь не сможет перейти из леса на дом.

Кроме того, Халилов посоветовал заранее подготовить запасы воды для тушения.

Ранее спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасности пала травы.

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