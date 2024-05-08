В подмосковной ОЭЗ «Максимиха» появится грузовой терминально-логистический центр

В Главгосстройнадзоре рассказали о предстоящем строительстве грузового терминально-логистического центра на территории особой экономической зоны «Максимиха» в Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предполагается, что с запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн т в год, а в городском округе будет создано 307 новых рабочих мест», — отметили в пресс-службе.

Терминально-логистический центр возведут к апрелю 2027 года рядом с деревнями Митино и Глотаево.

Ранее в Нижегородской области рассказали о расширении особой экономической площади «Кулибин».