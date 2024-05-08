В подмосковной ОЭЗ «Максимиха» появится грузовой терминально-логистический центр
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Предполагается, что с запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн т в год, а в городском округе будет создано 307 новых рабочих мест», — отметили в пресс-службе.
Терминально-логистический центр возведут к апрелю 2027 года рядом с деревнями Митино и Глотаево.
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