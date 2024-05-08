RT в Telegram
Подпишись

В подмосковной ОЭЗ «Максимиха» появится грузовой терминально-логистический центр

Короткая ссылка
В Главгосстройнадзоре рассказали о предстоящем строительстве грузового терминально-логистического центра на территории особой экономической зоны «Максимиха» в Московской области.
В подмосковной ОЭЗ «Максимиха» появится грузовой терминально-логистический центр
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предполагается, что с запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн т в год, а в городском округе будет создано 307 новых рабочих мест», — отметили в пресс-службе.

Терминально-логистический центр возведут к апрелю 2027 года рядом с деревнями Митино и Глотаево.

Ранее в Нижегородской области рассказали о расширении особой экономической площади «Кулибин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить