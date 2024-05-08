В ЯНАО расширили функции детского реабилитационного сертификата

В Ямало-Ненецком автономном округе добавили 21 вид терапии в детский реабилитационный сертификат.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Это важный шаг в поддержке маленьких ямальцев и их семей. Он позволит заметно улучшить доступность и возможность получения помощи за счёт реабилитационного сертификата», — заявила директор регионального Департамента соцзащиты Оксана Медынская.

Также до совершеннолетия ребёнка продлён срок действия самого сертификата.

Ранее 360.ru сообщало, что в Московской области открыли сеть реабилитационных центров для детей с аутизмом.