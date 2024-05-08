Депутаты партии Зеленского бойкотировали награждение Залужного в Киеве
«Председатель фракции Андрей Витренко, видимо, получил звонок из офиса президента», — приводит украинское издание «СТРАНА.ua» слова сопредседателя фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца.
В партии Владимира Зеленского инцидент не комментировали.
Ранее в Раде утверждали, что Британия согласовала кандидатуру Залужного на пост посла.
Позже в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что Лондон выдал агреман Залужному.