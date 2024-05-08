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Депутаты партии Зеленского бойкотировали награждение Залужного в Киеве

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Депутаты фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете покинули сессионный зал в полном составе во время голосования за присвоение звания «Почётный гражданин Киева» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

«Председатель фракции Андрей Витренко, видимо, получил звонок из офиса президента», — приводит украинское издание «СТРАНА.ua» слова сопредседателя фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца.

В партии Владимира Зеленского инцидент не комментировали.

Ранее в Раде утверждали, что Британия согласовала кандидатуру Залужного на пост посла.

Позже в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что Лондон выдал агреман Залужному.

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