Депутаты партии Зеленского бойкотировали награждение Залужного в Киеве

Депутаты фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете покинули сессионный зал в полном составе во время голосования за присвоение звания «Почётный гражданин Киева» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

«Председатель фракции Андрей Витренко, видимо, получил звонок из офиса президента», — приводит украинское издание «СТРАНА.ua» слова сопредседателя фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца. В партии Владимира Зеленского инцидент не комментировали. Ранее в Раде утверждали, что Британия согласовала кандидатуру Залужного на пост посла. Позже в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что Лондон выдал агреман Залужному.