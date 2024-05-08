«Волонтёры Победы» примут участие в тематической программе «Послы Победы. Артек»
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
В рамках общеразвивающей программы 4 — 25 мая участники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и лидерами волонтёрского движения.
Волонтёры узнают об с особенностях проведения проектов «Послы Победы», а также подготовится к сопровождению аналогичных памятных всероссийских и международных акций.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев и метро разместили более 200 портретов уроженцев региона — Героев Советского Союза.