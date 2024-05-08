RT в Telegram
Подпишись

«Волонтёры Победы» примут участие в тематической программе «Послы Победы. Артек»

Короткая ссылка
Представители движения «Волонтёры Победы» открыли в Международном детском центре «Артек» тематическую программу «Послы Победы. Артек».
«Волонтёры Победы» примут участие в тематической программе «Послы Победы. Артек»
  • АГН «Москва»
  • © Агентство «Москва»

Об этом сообщает газета «Взгляд».

В рамках общеразвивающей программы 4 — 25 мая участники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и лидерами волонтёрского движения.

Волонтёры узнают об с особенностях проведения проектов «Послы Победы», а также подготовится к сопровождению аналогичных памятных всероссийских и международных акций.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев и метро разместили более 200 портретов уроженцев региона — Героев Советского Союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить