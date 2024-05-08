«Волонтёры Победы» примут участие в тематической программе «Послы Победы. Артек»

Представители движения «Волонтёры Победы» открыли в Международном детском центре «Артек» тематическую программу «Послы Победы. Артек».

Об этом сообщает газета «Взгляд».

В рамках общеразвивающей программы 4 — 25 мая участники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и лидерами волонтёрского движения.

Волонтёры узнают об с особенностях проведения проектов «Послы Победы», а также подготовится к сопровождению аналогичных памятных всероссийских и международных акций.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев и метро разместили более 200 портретов уроженцев региона — Героев Советского Союза.