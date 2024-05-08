В Кемеровской области открыли дом-музей героя войны Николая Масалова
Об этом сообщает издание «Ciбдепо».
На торжественное открытие дома-музея, в котором Масалов прожил более 35 лет, приехали родственники героя из Краснодарского края.
Вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым они установили на дом отреставрированную красную звезду, висевшую на здании до ремонта.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске 9 мая горожане смогут оставить записи о своих родственниках и ветеранах Великой Отечественной войны на Полотне Победы.