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В Кемеровской области открыли дом-музей героя войны Николая Масалова

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В посёлке Тяжинский Кемеровской области открыли дом-музей, посвящённый подвигу и личности участника Великой Отечественной войны Николая Масалова.

Об этом сообщает издание «Ciбдепо».

На торжественное открытие дома-музея, в котором Масалов прожил более 35 лет, приехали родственники героя из Краснодарского края.

Вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым они установили на дом отреставрированную красную звезду, висевшую на здании до ремонта.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске 9 мая горожане смогут оставить записи о своих родственниках и ветеранах Великой Отечественной войны на Полотне Победы.

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