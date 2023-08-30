Bloomberg: Путин совершит первый зарубежный визит с момента выдачи ордера МУС на его арест

Президент России Владимир Путин в октябре лично посетит форум «Один пояс — один путь» в Китае, передаёт Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, этот визит станет его первой зарубежной поездкой с марта, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Российский президент согласовал свой первый зарубежный визит с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест: Кремль начал подготовку к визиту Владимира Путина на форум «Один пояc — один путь», который будет проходить в КНР в октябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомлённых источника.

Как сообщили агентству источники на условиях анонимности, приглашение на мероприятие российский лидер получил от председателя КНР Си Цзиньпина. Сам Си приезжал в Москву в марте нынешнего года — и тогда он как раз выражал надежду на то, что президент России посетит Китай до конца года, пишет Bloomberg.

МУС объявил о выдаче ордера на арест Путина в марте, и с тех пор президент не покидал границ России — он, к примеру, в итоге решил воздержаться от личного присутствия на состоявшемся на прошлой неделе в ЮАР саммите БРИКС после того, как южноафриканская сторона дала понять, что будет вынуждена исполнить ордер суда, поскольку входит в число государств, подписавших его Римский статут, напоминает корреспондент Bloomberg. Кроме того, Путин ранее сообщил главе индийского правительства Нарендре Моди, что не поедет на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в Индии — даже несмотря на то, что Дели Римский статут не подписывал, отмечает журналист.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял в августе, что ожидает визита Путина в Турцию, чтобы провести с ним переговоры — однако позднее выяснилось, что турецкий лидер сам приедет в Россию на следующей неделе и встретится с российским коллегой в Сочи, также упоминается в материале Bloomberg.

После начала российской СВО на Украине Путин посещал только бывшие республики СССР, а также Иран, пишет агентство. В Китае президент России последний раз побывал в феврале 2022 года, за три недели до старта операции, приехав на проходившие в Пекине зимние Олимпийские игры, сообщает Bloomberg.