Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади

Исполняющий обязанности главы правительства России Михаил Мишустин прибыл на парад по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости

Мишустин разместился на трибуне рядом со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На парад приехал также мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее президент России Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров, прибывших в Москву на праздник Победы.