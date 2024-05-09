Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади
Исполняющий обязанности главы правительства России Михаил Мишустин прибыл на парад по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- РИА Новости
Мишустин разместился на трибуне рядом со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
На парад приехал также мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее президент России Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров, прибывших в Москву на праздник Победы.
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