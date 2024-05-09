Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы

Президент России Владимир Путин лично встретил приглашённых на 9 Мая иностранных лидеров перед парадом Победы на Красной площади.

Встреча прошла в Гербовом зале Кремля. Ближе к 10:00 мск гости вместе проследуют на центральную трибуну, откуда будут наблюдать за парадом.

Тем временем на Красной площади завершаются последние приготовления к торжественному шествию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Москва не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран.