Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы
- РИА Новости
- © Сергей Карпухин
Встреча прошла в Гербовом зале Кремля. Ближе к 10:00 мск гости вместе проследуют на центральную трибуну, откуда будут наблюдать за парадом.
Тем временем на Красной площади завершаются последние приготовления к торжественному шествию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Москва не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран.