RT в Telegram
Подпишись

Вечный огонь в Комрате зажгли от частицы с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы

Короткая ссылка
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что на мемориале в Комрате зажгли вечный огонь от частицы с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы.
Вечный огонь в Комрате зажгли от частицы с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы
  • РИА Новости

«Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате был зажжён частицей вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду! От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока «Победа» Илана Шора, который принял в Москве частицу вечного огня и организовал его передачу в Комрат», — написала она в своём Telegram.

Она подчеркнула, что в Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдавии, а победа над фашизмом — это «наша общая история, которую мы не позволим никому отменить».

Ранее сообщалось, что Гуцул будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить