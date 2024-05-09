Вечный огонь в Комрате зажгли от частицы с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что на мемориале в Комрате зажгли вечный огонь от частицы с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы.

«Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате был зажжён частицей вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду! От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока «Победа» Илана Шора, который принял в Москве частицу вечного огня и организовал его передачу в Комрат», — написала она в своём Telegram.

Она подчеркнула, что в Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдавии, а победа над фашизмом — это «наша общая история, которую мы не позволим никому отменить».

Ранее сообщалось, что Гуцул будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая.