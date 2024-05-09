Губерниев: «Боруссия» поставит выскочек из «Реала» на место в финале Лиги чемпионов
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- © Burak Akbulut / Anadolu
«Бавария» — слабаки! Теперь «Боруссия», где блистал Владимир Бут, в финале поставит выскочек из «Реала» на место! Вперёд, «Боруссия!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что «Реал» в 18-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.