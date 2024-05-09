Губерниев: «Боруссия» поставит выскочек из «Реала» на место в финале Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Реала» над «Баварией» в полуфинале Лиге чемпионов УЕФА.

«Бавария» — слабаки! Теперь «Боруссия», где блистал Владимир Бут, в финале поставит выскочек из «Реала» на место! Вперёд, «Боруссия!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что «Реал» в 18-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.