Le Figaro: равносильно объявлению войны России — президент ЮАР предостерёг от ареста Владимира Путина

Как член Международного уголовного суда, ЮАР должна арестовать президента России Владимира Путина, если он попадёт на территорию страны, пишет Le Figaro. Но президент ЮАР делать этого не хочет, объясняя, что такой поступок был бы равносилен объявлению войны России.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. При этом Путин приглашён на запланированный на 22—24 августа в Йоханнесбурге саммит БРИКС. Однако ЮАР теоретически должна арестовать президента России, если он попадёт на её территорию, пишет Le Figaro.

Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест Владимира Путина будет равносилен объявлению войны России. В стране как раз идут дебаты о том, как принимать президента России на саммите БРИКС, и авторы статьи называют это «серьёзной дипломатической дилеммой». ЮАР с самого начала российской спецоперации на Украине отказывается её осуждать.

При этом оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» пытается через суд заставить правительство арестовать Владимира Путина и выдать его Международному уголовному суду. Сирил Рамафоса назвал это требование «безответственным». «Россия ясно дала понять, что любой арест её действующего президента будет равносилен объявлению войны. Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать втягиванием страны в войну с Россией», — заявил президент ЮАР, отметив, что это нарушит его обязанность защищать страну.

Южная Африка добивается исключения из правил Международного уголовного суда на том основании, что арест Владимира Путина может угрожать «безопасности, миру и порядку», указал Сирил Рамафоса. В недавнем интервью местным СМИ вице-президент ЮАР Пол Машатиле сказал, что его правительство безуспешно пыталось убедить Владимира Путина не приезжать.

Группа БРИКС намерена увеличить свой вес в международных организациях, в которых до сих пор доминировали США и Европа, отмечает Le Figaro.