Власти Японии стремятся исказить историю, заретушировав неудобные темы и тёмные страницы своего прошлого, заявил посол Российской Федерации Николай Ноздрев.

Дипломат напомнил об обнародовании новых документов о деятельности печально известного «отряда 731» Квантунской армии, который испытывал на советских, китайских и корейских пленных химические отравляющие вещества и бактериологические средства.

«Часть японских научных кругов и местной интеллигенции пытается отрефлексировать и осознать совершённые тогда ошибки... В целом же продолжаем фиксировать стремление руководства Японии и политического истеблишмента исказить историю, заретушировав неудобные темы и чёрные страницы собственного прошлого», — сказал он РИА Новости.

Ноздрев подчеркнул, что подобная линия поведения вызывает решительное осуждение.

Он также отметил, что Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Япония стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО.

Также Патрушев выразил уверенность, что милитаризация Японии при поддержке США указывает на то, что из японцев хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы.