Краснов: попытки посягательства на суверенитет России будут жёстко пресекаться

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет страны будут жёстко пресекаться.

Об этом говорится в поздравлении генпрокурора с Днём Победы.

«Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жёстко пресекаться прокурорами», — подчеркнул Краснов.

Он отметил, что праздник Победы навсегда останется днём национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу.

По словам Краснова, в мире нет силы, которая смогла бы победить народ России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности пресечения попыток исказить или предать забвению историю.