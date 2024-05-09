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Краснов: попытки посягательства на суверенитет России будут жёстко пресекаться

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Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет страны будут жёстко пресекаться.
Краснов: попытки посягательства на суверенитет России будут жёстко пресекаться
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом говорится в поздравлении генпрокурора с Днём Победы.

«Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жёстко пресекаться прокурорами», — подчеркнул Краснов. 

Он отметил, что праздник Победы навсегда останется днём национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу.

По словам Краснова, в мире нет силы, которая смогла бы победить народ России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о  важности пресечения попыток исказить или предать забвению историю.

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