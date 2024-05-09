Краснов: попытки посягательства на суверенитет России будут жёстко пресекаться
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Об этом говорится в поздравлении генпрокурора с Днём Победы.
«Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жёстко пресекаться прокурорами», — подчеркнул Краснов.
Он отметил, что праздник Победы навсегда останется днём национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу.
По словам Краснова, в мире нет силы, которая смогла бы победить народ России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности пресечения попыток исказить или предать забвению историю.