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Путин: важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению историю

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Президент России Владимир Путин в послании лидерам и гражданам иностранных государств по случаю Дня Победы подчеркнул важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению историю.
Путин: важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению историю
  • РИА Новости

«Важно... бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм», — заявил Владимир Путин.

8 мая президент России направил поздравление лидерам и гражданам других стран с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Послания направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

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