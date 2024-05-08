Путин: важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению историю

Президент России Владимир Путин в послании лидерам и гражданам иностранных государств по случаю Дня Победы подчеркнул важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению историю.

«Важно... бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм», — заявил Владимир Путин.

8 мая президент России направил поздравление лидерам и гражданам других стран с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Послания направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.