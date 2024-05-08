RT в Telegram
Подпишись

Путин по случаю Дня Победы направил послания лидерам и гражданам других стран

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин направил поздравление лидерам и гражданам других стран с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Путин по случаю Дня Победы направил послания лидерам и гражданам других стран
  • РИА Новости

Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Глава государства выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений.

Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Путин передал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Он пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить