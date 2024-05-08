Путин по случаю Дня Победы направил послания лидерам и гражданам других стран

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидерам и гражданам других стран с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Глава государства выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений.

Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Путин передал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Он пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.