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Столтенберг: НАТО не станет отправлять войска на Украину, Киев об этом не просил

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НАТО не планирует отправлять войска на Украину, Киев не просил об этом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО не станет отправлять войска на Украину, Киев об этом не просил
  • AP

«У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — сказал он в интервью итальянскому агентству ANSA.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее выразил мнение, что заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

Также сообщалось, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину.

При этом, как писало итальянское издание Corriere della Sera, страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода военнослужащих на Украину.

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