Столтенберг: НАТО не станет отправлять войска на Украину, Киев об этом не просил
- AP
«У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — сказал он в интервью итальянскому агентству ANSA.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее выразил мнение, что заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта.
Также сообщалось, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину.
При этом, как писало итальянское издание Corriere della Sera, страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода военнослужащих на Украину.