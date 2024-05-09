Столтенберг: НАТО не станет отправлять войска на Украину, Киев об этом не просил

НАТО не планирует отправлять войска на Украину, Киев не просил об этом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — сказал он в интервью итальянскому агентству ANSA.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее выразил мнение, что заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

Также сообщалось, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину.

При этом, как писало итальянское издание Corriere della Sera, страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода военнослужащих на Украину.