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Нарышкин: слова об отправке военных на Украину можно расценивать как эскалацию

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Заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — сказал он.

Ранее польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, допустил, что западные войска могут войти на Украину официально.

Вместе с этим он подчеркнул, что обычные граждане Польши не хотят войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией.

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