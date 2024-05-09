Нарышкин: слова об отправке военных на Украину можно расценивать как эскалацию
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — сказал он.
Ранее польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, допустил, что западные войска могут войти на Украину официально.
Вместе с этим он подчеркнул, что обычные граждане Польши не хотят войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией.