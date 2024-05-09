В Грузии шесть человек задержали за беспорядки на митингах

Глава департамента полиции Тбилиси МВД Грузии Сулхан Тамазашвили сообщил о задержании шести человек за беспорядки на митингах против закона об иноагентах.

«Министерство внутренних дел и прокуратура в результате проведённых следственных мероприятий по обвинению в нападении на полицейского и повреждении чужой вещи задержали шесть человек», — цитирует его ТАСС.

Ранее немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что критика со стороны западных стран грузинского законопроекта об иностранных агентах не заставит власти пересмотреть его.