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Анчелотти — о жалобах «Баварии» на судейство: арбитр был высокого уровня

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о судействе в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
Анчелотти — о жалобах «Баварии» на судейство: арбитр был высокого уровня
  • Gettyimages.ru

«В последнем эпизоде всё очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, тогда мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул», — цитирует Анчелотти AS.

Мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Томас Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

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