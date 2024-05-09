Анчелотти — о жалобах «Баварии» на судейство: арбитр был высокого уровня

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о судействе в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».

«В последнем эпизоде всё очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, тогда мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул», — цитирует Анчелотти AS.

Мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Томас Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом».