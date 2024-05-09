Анчелотти — о жалобах «Баварии» на судейство: арбитр был высокого уровня
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«В последнем эпизоде всё очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, тогда мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул», — цитирует Анчелотти AS.
Мадридцы одержали победу над мюнхенцами по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что Томас Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом».