CNN: президент МОК пообщался с китайской теннисисткой, чтобы убедиться в её благополучии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл беседу по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай на фоне беспокойства мировой общественности её благополучием, сообщает CNN. Как напоминает издание, спортсменка не появлялась на публике после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии. По итогам разговора с главой МОК Международный олимпийский комитет заверил, что Пэн находится в безопасности, но предпочла бы сейчас проводить время с семьёй.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл беседу по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай на фоне всемирной озабоченности её благополучием и местонахождением, сообщает CNN со ссылкой на заявление руководящего органа Олимпийских игр. Как передаёт сайт телеканала, в видеоконференции также участвовали китайский спортивный чиновник Ли Лингвэй, а также председатель Комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.

Видеоконференция состоялась после того, как Пэн — одна из самых узнаваемых спортивных звёзд Китая — публично обвинила в соцсетях бывшего вице-премьера Чжан Гаоли в принуждении её к сексу. С момента обвинения спортсменку не видели на публике, что побудило нескольких её коллег-теннисистов выразить беспокойство в социальных сетях. Женская теннисная ассоциация и Организация Объединённых Наций призвали провести расследование по обвинениям Пэн.

Согласно заявлению МОК, в ходе видеоконференции Пэн поблагодарила комитет за заботу о её благополучии и заверила, что находится в безопасности в своём доме в Пекине, «но хотела бы, чтобы в этот период её личное пространство уважали, поэтому сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьёй».

Звонок, по сообщениям, длившийся 30 минут, по-видимому, стал первым известным прямым контактом Пэн с официальными лицами за пределами Китая с момента предъявления обвинений, отмечает CNN. «Я испытала облегчение, увидев, что у Пэн Шуай всё в порядке, что было нашей главной заботой», — заявила Эмма Терхо. По её словам, спортсменка «казалась расслабленной». «Я предложила ей нашу поддержку и оставаться на связи в любое удобное для неё время, что она, очевидно, оценила», — добавила глава Комиссии спортсменов.

Тем не менее представитель Женской теннисной ассоциации счёл разговор Баха с Пэн недостаточным основанием, чтобы перестать беспокоиться о безопасности спортсменки. «Было приятно видеть Пэн Шуай в недавних видеороликах, но они не смягчают и не устраняют озабоченность WTA по поводу её благополучия и способности общаться без цензуры или принуждения», — заявил представитель организации журналистам CNN.

Глава Женской теннисной организации Стив Саймон также призвал предоставить более убедительные доказательства того, что Пэн находится на свободе. В письме послу Китая в Соединённых Штатах Саймон попросил либо разрешить теннисистке покинуть страну, либо побеседовать в прямом эфире с ним наедине. Как напоминает сайт телеканала, это требование прозвучало после появления в Twitter фотографий и видео с участием Пэн, опубликованных людьми, приближёнными к китайским официальным СМИ и спортивным организациям.

Как сообщается, скандальные обвинения Пэн в адрес высокопоставленного чиновника, опубликованные на китайской платформе Weibo 2 ноября, были удалены в течение 30 минут после публикации, как и любое их упоминание в интернете. До публикации в минувшие выходные видеороликов китайскими государственными СМИ Пэн не появлялась на публике около трёх недель.