Эксперт Коротченко: опыт решения Белоусовым задач поможет достичь победы в СВО

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что опыт решения задач предложенного на пост министра обороны Андрея Белоусова поможет достичь победы в СВО.

По словам Коротченко, Белоусов обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач.

Кроме того, эксперт отметил, что назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента России Владимира Путина к Белоусову.

«Поэтому это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное...», — цитирует Коротченко РИА Новости.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что предложение о назначении Белоусова министром обороны России является плохой новостью для Киева.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На пост министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера.