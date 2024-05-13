Зеленский: в Харьковской области часть сёл оказались в зоне боевых действий

В Харьковской области часть сёл вблизи российской границы оказались в зоне боевых действий.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Есть сёла, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий», — цитирует его РИА Новости.

Также Зеленский отметил, что продолжаются «оборонительные бои» на значительной части пограничной полосы Украины.

Также Генштаб ВСУ назвал обстановку под Харьковом сложной и признал успех ВС России.

Также редактор Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах обороны, выразила опасение, что российские войска могут взять Харьков под контроль в результате действий группировки войск «Север».