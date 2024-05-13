Врач Кашух дала советы по питанию после майских праздников

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», посоветовала в беседе с RT в первые несколько дней после обильных застолий снизить общую калорийность рациона.

«В меню полезно добавить свежие овощи — в них много пищевых волокон (растворимых и нерастворимых), улучшающих работу кишечника. Заправлять овощные салаты можно несладким йогуртом с добавлением горчицы — такие блюда очень вкусные и при этом менее калорийные, чем салаты с майонезной заправкой», — объяснила она.



По её словам, нормализовать пищеварение помогают и соленья: квашеная капуста, солёные огурцы, поскольку в них много пищевых волокон и пробиотиков, поддерживающих работу кишечника.

«Если очень хочется перекусить, то можно съесть что-нибудь лёгкое, например банан, нежирный сыр, нежирный йогурт (в него можно добавить ягоды, орехи или сухофрукты: чернослив, курагу). Ещё один вариант перекуса — свежие фрукты. Как и в овощах, в них много пищевых волокон, стимулирующих работу органов ЖКТ. Также важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка: яйца, молочные продукты, нежирное мясо и рыба — они поддержат сытость и помогут избежать новых эпизодов переедания», — добавила врач.

В целом, по её словам, чтобы избежать проблем со здоровьем после долгих праздников, из рациона хотя бы на некоторое время стоит исключить жареные и жирные блюда, спиртные напитки.

«Очень важно побольше двигаться, бывать на свежем воздухе, наладить режим сна и по возможности поменьше нервничать, ведь переживания зачастую приводят к перееданию на нервной почве», — заключила собеседница RT.

Ранее опрошенные RT врачи рассказали, какие болезни могут обостряться после майских праздников.