Психололог Андросенко дала советы, как войти в режим после майских праздников

Ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Андросенко в беседе с RT дала советы, как войти в рабочий режим после майских праздников.

По её мнению, утро первого рабочего дня можно использовать для составления плана на день или на рабочую неделю.

«Полезно расставить приоритеты и распределить задачи равномерно в течение дня. Это поможет организовать время и избежать перегрузок», — добавила психолог.

Поделиться с коллегами впечатлениями от проведённых выходных лучше до работы или во время перерывов для отдыха, посоветовала собеседница RT.

По словам Андросенко,воспоминания о приятных и значимых для нас событиях позволяют заново пережить чувство радости и получить положительный заряд на новую рабочую неделю.

«Человеку важно иметь своеобразный альбом позитивных и счастливых моментов и обращаться к нему за дополнительным ресурсом», — подчеркнула специалист.

Для восстановления эмоционального равновесия и вдохновения психолог рекомендует сосредоточиться на настоящем и приступить к планированию будущего.

«Хотя отдых в майские выходные может быть замечательным, жить в прошлом — не самое верное решение. Куда полезнее сфокусироваться на настоящем и будущем, поставить перед собой цели и задачи, чтобы двигаться вперёд. Например, подумать, о новых проектах, поделиться своими идеями с коллегами», — отметила эксперт.

По словам психолога, важно помнить, что работа даёт нам много возможностей и плюсов: средства на оплату расходов и обеспечение семьи, развлечения и отпуск, а также совершенствование профессиональных навыков, построение карьеры, общение с коллегами и единомышленниками.

«Если повседневная жизнь будет состоять из одних только праздников, скорее всего, они потеряют для человека свою ценность. Не стоит забывать, что в календаре, помимо официальных нерабочих дней, есть место и для множества других интересных событий. Например, 18 мая в России отмечается День музеев — это отличная возможность получить новые впечатления и расширить кругозор.Подготовка планов на ближайшие выходные — также отличный способ для поднятия эмоционального фона», — заключила Андросенко.

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