Психолог Яушева дала советы, как распознать депрессию

Клинический психолог компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала в беседе с RT, можно ли предотвратить депрессию и на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не пропустить это заболевание.

«Депрессия может возникать по разным причинам. Её определяют как эндогенную или экзогенную, то есть как возникающую по внутренним или внешним причинам. Может случиться биологическая «поломка» или повлиять внешний стресс-фактор. Стопроцентных универсальных рецептов, как избежать депрессии, у нас нет, но есть способы снизить вероятность развития тяжёлой формы депрессии, если есть первые звоночки, или уменьшить вероятность её возникновения», — рассказала эксперт.

Прежде всего, по её словам, важно следить за здоровьем в целом и научиться прислушиваться к себе, распознавать признаки того, что что-то идёт не так, и принимать меры.

«Например, человек чувствует, что начались проблемы со сном или с питанием. Важно обратить на это внимание и подумать, с чем это может быть связано. Понаблюдать за настроением — как часто человек ощущает себя плохо? Это постоянный фон или временное состояние? Важно признавать проблему, не нужно критиковать себя за плохое состояние», — подчеркнула собеседница RT.

Кроме того, по её мнению, полезно развивать психологическую резильентность — гибкость психики.

«Учиться трезво смотреть на ситуацию, строить реалистичные планы и действовать. На каждом из этих этапов могут возникать сложности, важно понимать, где у человека слабое место, и работать над этим. В противовес склонности считать себя жертвой обстоятельств, восприятию мира исключительно как угрожающего и тревожного важно развивать умение опираться на себя, искать опоры, видеть позитивные вещи. Нужно учиться кооперироваться с людьми, даже если человек — индивидуалист», — посоветовала психолог.

Нужно учиться отслеживать своё состояние — психическое и физическое, развивать опору на что-то внешнее, соответствующее ценностям и представлениям о мире, знать пределы своей устойчивости, отметила специалист.

«Человек не робот, поэтому нормально под влиянием обстоятельств чувствовать себя выбитым из колеи. Если получается отгоревать и вернуться в привычное состояние — здорово. Если нет — стоит обратиться за помощью», — порекомендовала Яушева.

По её словам, депрессия, как правило, проявляется в том, что человек перестает испытывать сильные эмоции, такие как радость от жизни.

«У него пропадает желание уделять время привычным интересам, вместо этого приходит ощущение значительного упадка сил. Если человек или его близкие замечают у него подавленное настроение, постоянное чувство усталости, головные и мышечные боли, сложности с концентрацией внимания, мыслительную медлительность и снижение двигательной активности, стоит обратить на эти изменения внимание и обратиться к врачу», — заключила она.

Ранее медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова в беседе с RT рассказала о рефлексии и её влиянии на психическое здоровье человека.