Противотанковый комплекс «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении
Расчёт ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения «Южной» группировки войск уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении СВО.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ударом ВС России в Днепропетровской области были уничтожены четыре вертолёта Ми-24.
Также войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта.
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