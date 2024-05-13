Противотанковый комплекс «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении

Расчёт ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения «Южной» группировки войск уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении СВО.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее ударом ВС России в Днепропетровской области были уничтожены четыре вертолёта Ми-24.

Также войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта.