Times: британских военных предупредили, что дроны России могут похитить их данные
Об это пишет издание Times.
«Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств «личные контактные данные близких» — говорится в материале.
В связи с этим, как отмечается, для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью.
Ранее в Independent заявили, что НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию.
Также сообщалось, что 11 солдат пострадали на учениях НАТО в Швеции, прыгая с парашютом.