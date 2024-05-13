Times: британских военных предупредили, что дроны России могут похитить их данные

Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что российские дроны похитят данные с их телефонов.

Об это пишет издание Times.

«Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств «личные контактные данные близких» — говорится в материале.

В связи с этим, как отмечается, для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью.

Ранее в Independent заявили, что НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию.

Также сообщалось, что 11 солдат пострадали на учениях НАТО в Швеции, прыгая с парашютом.