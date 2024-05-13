«СТРАНА.ua»: офицер ВСУ заявил об отсутствии укреплений в Харьковской области
Об этом пишет «СТРАНА.ua», передаёт РИА Новости.
По словам военного, из-за этого российские войска «свободно вошли» по всей линии границы.
Кроме того, военнослужащий назвал отсутствие укреплений следствием «умышленного саботажа» или «безумного воровства» властей.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области часть сёл оказались в зоне боевых действий.
Также Генштаб ВСУ назвал обстановку под Харьковом сложной и признал успех ВС России.