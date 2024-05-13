ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в работе на военную разведку Украины

Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую военную разведку.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», задержанного отправили под стражу.

Ранее ФСБ возбудила дело о госизмене против украинца, выдавшего себя за беженца.

Также собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Кузбасса осудили на девять лет.