ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в работе на военную разведку Украины
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ России.
По данным ведомства, задержанный собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья.
Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», задержанного отправили под стражу.
Ранее ФСБ возбудила дело о госизмене против украинца, выдавшего себя за беженца.
Также собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Кузбасса осудили на девять лет.