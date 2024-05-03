ФСБ возбудила дело о госизмене против украинца, выдавшего себя за беженца

В отношении жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца, ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ республики.

Отмечается, что после начала проведения специальной военной операции злоумышленник пытался вступить в ряды украинской армии, но не прошёл медкомиссию. В 2022 году в составе группы беженцев его распределили в Мордовию, где он получил российское гражданство.

Украинец решил оказывать помощь ВС Украины путём совершения диверсионно-террористических акций в России. Он попросил за свою работу $5 млн.

Сотрудники УФСБ задержали мужчину при попытке выполнения задания по поджогу одного из военкоматов в Мордовии. Осенью было возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Саранска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В данный момент в отношении украинца возбуждено ещё одно уголовное дело о госизмене.

3 мая суд приговорил жителя Хабаровска к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти.