В Хабаровске суд приговорил противника СВО к 15 годам за поджог военкомата

Суд приговорил жителя Хабаровска к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-й Восточный окружной военный суд.

По данным суда, осенью 2023 года мужчина, будучи противником мобилизации, специальной военной операции и, не желая быть призванным к участию в СВО, поджёг при помощи двух бутылок с зажигательной смесью здание военного комиссариата Индустриального района Хабаровска.

Осенью 2022 и зимой 2023 года он аэрозольным баллоном нанёс на российский триколор у могил погибших в ходе СВО символы, визуально схожие с нацистской символикой и атрибутикой.

Весной прошлого года на автобусной остановке он вырезал участки размещённой там социальной рекламы. В этот же день мужчина сорвал с нескольких автомобилей изображения в поддержку СВО.

Ранее Центральный окружной военный суд признал жителя Мордовии виновным в теракте и государственной измене и приговорил его к 15 годам колонии за поджог тяговой подстанции на железной дороге по заданию спецслужб Украины.

Речь идёт о 20-летнем жителе посёлка Тургенево, который в мессенджере установил сотрудничество с украинскими спецслужбами и согласился совершать теракты на предприятиях в России за денежное вознаграждение.

В декабре 2022 года при поджоге тяговой подстанции на железнодорожном перегоне Ялга — Саранск Куйбышевской железной дороги молодой человек и его сообщники были задержаны.