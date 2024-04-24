RT в Telegram
Подпишись

Житель Мордовии получил 15 лет за поджог тяговой подстанции на железной дороге

Короткая ссылка
Центральный окружной военный суд признал жителя Мордовии виновным в теракте и государственной измене и приговорил его к 15 годам колонии за поджог тяговой подстанции на железной дороге по заданию спецслужб Украины.
Житель Мордовии получил 15 лет за поджог тяговой подстанции на железной дороге
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности России.

Речь идёт о 20-летнем жителе посёлка Тургенево, который в мессенджере установил сотрудничество с украинскими спецслужбами и согласился совершать теракты на предприятиях в России за денежное вознаграждение. 

В декабре 2022 года при поджоге тяговой подстанции на железнодорожном перегоне Ялга — Саранск Куйбышевской железной дороги молодой человек вместе с сообщниками были задержаны.

«Судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. 

23 апреля Советский районный суд города Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу стороннику украинских националистов, задержанному за подготовку теракта в общественном месте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить