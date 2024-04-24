Житель Мордовии получил 15 лет за поджог тяговой подстанции на железной дороге

Центральный окружной военный суд признал жителя Мордовии виновным в теракте и государственной измене и приговорил его к 15 годам колонии за поджог тяговой подстанции на железной дороге по заданию спецслужб Украины.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности России.

Речь идёт о 20-летнем жителе посёлка Тургенево, который в мессенджере установил сотрудничество с украинскими спецслужбами и согласился совершать теракты на предприятиях в России за денежное вознаграждение.

В декабре 2022 года при поджоге тяговой подстанции на железнодорожном перегоне Ялга — Саранск Куйбышевской железной дороги молодой человек вместе с сообщниками были задержаны.

«Судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

23 апреля Советский районный суд города Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу стороннику украинских националистов, задержанному за подготовку теракта в общественном месте.