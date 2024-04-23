ФСБ: собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Кузбасса осудили на девять лет

Жителя Кемеровской области, собиравшегося воевать против России на стороне ВС Украины, осудили на девять лет.

Об этом информирует пресс-служба УФСБ по региону.

Как передаёт РИА Новости, он связался с неустановленным координатором из Украины через мессенджер и подтвердил желание выехать на территорию страны для участия в боевых действиях против ВС России.

Во время прохождения регистрации на авиарейс мужчину задержали сотрудники спецслужб.

Суд признал его виновным в приготовлении к госизмене и к участию в деятельности террористической организации.

Ему назначили девять лет лишения свободы, со штрафом в размере 500 тыс. руб.

20 апреля сотрудники Управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания задержали гражданина Украины на пропускном пункте Верхний Ларс при попытке пересечь границу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.