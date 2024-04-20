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ФСБ задержала в Северной Осетии украинского шпиона при попытке пересечь границу

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Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Северная Осетия — Алания задержали гражданина Украины на пропускном пункте Верхний Ларс при попытке пересечь границу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
ФСБ задержала в Северной Осетии украинского шпиона при попытке пересечь границу
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, речь идёт о 36-летнем украинце, который собирал информацию о расположении личного состава и военной техники Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции и передавал её украинским спецслужбам в интернет-мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

Ранее ФСБ задержала жителя Новокузнецка по делу о госизмене — мужчина переводил деньги украинской стороне на приобретение военного снаряжения.

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