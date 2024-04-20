ФСБ задержала в Северной Осетии украинского шпиона при попытке пересечь границу
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, речь идёт о 36-летнем украинце, который собирал информацию о расположении личного состава и военной техники Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции и передавал её украинским спецслужбам в интернет-мессенджере.
Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
Ранее ФСБ задержала жителя Новокузнецка по делу о госизмене — мужчина переводил деньги украинской стороне на приобретение военного снаряжения.