Польша выделит $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.
По его словам, в настоящее время заграждение на границе недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов.
«Будет усиление, которое разработано силезским Политехническим университетом и нашими инженерами. Для того, чтобы оно было непроходимым», — подчеркнул чиновник.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище.
Также Шмидт заявил, что граждане Польши не хотят войны с Россией и Белоруссией.