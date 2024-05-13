Польша выделит $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Польша планирует выделить около $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, в настоящее время заграждение на границе недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов.

«Будет усиление, которое разработано силезским Политехническим университетом и нашими инженерами. Для того, чтобы оно было непроходимым», — подчеркнул чиновник.

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище.

Также Шмидт заявил, что граждане Польши не хотят войны с Россией и Белоруссией.