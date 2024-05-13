RT в Telegram
Подпишись

Польша выделит $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Польша планирует выделить около $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, в настоящее время заграждение на границе недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов.

«Будет усиление, которое разработано силезским Политехническим университетом и нашими инженерами. Для того, чтобы оно было непроходимым», — подчеркнул чиновник.

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище.

Также Шмидт заявил, что граждане Польши не хотят войны с Россией и Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить