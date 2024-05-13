Роботы-подавители дронов начали прикрывать эвакуационные группы в СВО
Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.
По его словам, в будущем планируется создать такие комплексы для защиты штурмовых групп.
«Но вот эти роботы с РЭБ, которые прикрывают эвакуационных роботов или роботов, устанавливающих мины — они уже есть и работают в зоне СВО», — цитирует гендиректора ТАСС.
Ранее Сергей Шойгу, назначенный на пост секретаря Совбеза России, потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ.
В марте российские военные подключили к разминированию Авдеевки роботов-сапёров «Уран-6».