Роботы-подавители дронов начали прикрывать эвакуационные группы в СВО

Роботы-подавители дронов на основе системы РЭБ «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий.

Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

По его словам, в будущем планируется создать такие комплексы для защиты штурмовых групп.

«Но вот эти роботы с РЭБ, которые прикрывают эвакуационных роботов или роботов, устанавливающих мины — они уже есть и работают в зоне СВО», — цитирует гендиректора ТАСС.

Ранее Сергей Шойгу, назначенный на пост секретаря Совбеза России, потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ.

В марте российские военные подключили к разминированию Авдеевки роботов-сапёров «Уран-6».