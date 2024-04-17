Шойгу потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств.

Как сообщают в ведомстве, министру доложили, что до конца мая изготовят для поставки в войска первые 30 образцов. Ранее сообщалось, что российские военные подключили к разминированию Авдеевки роботов-сапёров «Уран-6».