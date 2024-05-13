ДОСААФ России готово обучать около 6 тысяч операторов БПЛА ежегодно

Мощности ДОСААФ России позволяют готовить около 6 тыс. операторов БПЛА ежегодно, заявил в интервью ТАСС председатель общества, генерал армии Александр Дворников.

По его словам, это количество будет расти по мере оснащения оборудованием.

«Мы планируем значительно расширить сеть образовательных организаций, занимающихся подготовкой операторов БПЛА для вооружённых сил и нужд народного хозяйства», — добавил Дворников.

При этом он рассказал, что в настоящее время в России таких организаций уже более 40.

Также Дворников отметил, что подготовка военнослужащих запаса должна быть сведена в единую систему.

Ранее стало известно, что ДОСААФ России планирует снизить возраст приёма с 18 до 14 лет.