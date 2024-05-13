ДОСААФ России готово обучать около 6 тысяч операторов БПЛА ежегодно
По его словам, это количество будет расти по мере оснащения оборудованием.
«Мы планируем значительно расширить сеть образовательных организаций, занимающихся подготовкой операторов БПЛА для вооружённых сил и нужд народного хозяйства», — добавил Дворников.
При этом он рассказал, что в настоящее время в России таких организаций уже более 40.
Также Дворников отметил, что подготовка военнослужащих запаса должна быть сведена в единую систему.
Ранее стало известно, что ДОСААФ России планирует снизить возраст приёма с 18 до 14 лет.