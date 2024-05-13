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ДОСААФ России планирует снизить возраст приёма с 18 до 14 лет

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Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России планирует снизить возрастной ценз для вступающих в его ряды с 18 до 14 лет.

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель ДОСААФ России, генерал армии Александр Дворников.

«Отдельно добавлю, что мы рассматриваем вопрос о принятии в члены ДОСААФ с 14 лет, в настоящий момент возрастной ценз — 18 лет», — подчеркнул он.

Ранее Дворников заявил, что подготовка военнослужащих запаса должна быть сведена в единую систему.

В феврале Дворников, ранее занимавший должность командующего войсками Южного военного округа, был избран председателем ДОСААФ России.

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