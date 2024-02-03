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Экс-командующего ЮВО Александра Дворникова назначили главой ДОСААФ России

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Генерал армии Александр Дворников, ранее занимавший должность командующего войсками Южного военного округа, избран председателем Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.
Экс-командующего ЮВО Александра Дворникова назначили главой ДОСААФ России
  • РИА Новости

В опубликованном на сайте ДОСААФ сообщении указывается, что решение о назначении Дворникова было принято в ходе состоявшегося 30 января внеочередного съезда общества.

«В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — говорится в сообщении.

В январе 2022 года ДОСААФ исполнилось 95 лет. С юбилеем общество поздравил президент России Владимир Путин.

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