Экс-командующего ЮВО Александра Дворникова назначили главой ДОСААФ России
- РИА Новости
В опубликованном на сайте ДОСААФ сообщении указывается, что решение о назначении Дворникова было принято в ходе состоявшегося 30 января внеочередного съезда общества.
«В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — говорится в сообщении.
В январе 2022 года ДОСААФ исполнилось 95 лет. С юбилеем общество поздравил президент России Владимир Путин.