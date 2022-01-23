Президент России Владимир Путин поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем и отметил роль общества в патриотическом воспитании молодёжи.

«Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в вооружённых силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

По словам Путина, ДОСААФ создавалось смелыми и сильными духом людьми, которые стремились приносить пользу Родине.

В апреле председатель ДОСААФ России Александр Колмаков рассказал о планах организации открыть на базе Московского авиаремонтного завода в подмосковной Балашихе музей авиатехники.