В Подмосковье планируют открыть новый музей авиатехники
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Как передаёт телеканал «Звезда», в экспозиции будут представлены различные воздушные суда, в том числе времён Первой мировой войны.
«Для этого проделана большая работа. Думаю, что в течение года — полутора лет мы закончим формировать лётный кластер исторических воздушных судов музея», — заявил Колмаков.
Председатель ДОСААФ добавил, что уже готовы полностью восстановленные макеты вертолётов Ми-1, Ми-4 и Ка-126.
Также, по его словам, до лётного состояния доведены вертолёт Ка-26 и самолёт Л-29.
Кроме того, в экспозиции будут представлены четыре самолёта времен Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D. VII, Sopwith Camel и Avro 504.
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», московские музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики.