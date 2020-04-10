В Подмосковье планируют открыть новый музей авиатехники

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Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков рассказал о планах организации открыть на базе Московского авиаремонтного завода, расположенного в подмосковной Балашихе, музей авиатехники.
В Подмосковье планируют открыть новый музей авиатехники
  • © Пресс-служба ДОСААФ

Как передаёт телеканал «Звезда», в экспозиции будут представлены различные воздушные суда, в том числе времён Первой мировой войны.

«Для этого проделана большая работа. Думаю, что в течение года — полутора лет мы закончим формировать лётный кластер исторических воздушных судов музея», — заявил Колмаков.

Председатель ДОСААФ добавил, что уже готовы полностью восстановленные макеты вертолётов Ми-1, Ми-4 и Ка-126.

Также, по его словам, до лётного состояния доведены вертолёт Ка-26 и самолёт Л-29.

Кроме того, в экспозиции будут представлены четыре самолёта времен Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D. VII, Sopwith Camel и Avro 504.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», московские музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики.

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