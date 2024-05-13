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ДОСААФ: подготовка военнослужащих запаса должна быть сведена в единую систему

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Председатель ДОСААФ России генерал армии Александр Дворников заявил в интервью ТАСС, что подготовка военнослужащих запаса в настоящее время проходит бессистемно, необходимо организовать её с применением опыта специальной военной операции.

«Мы хотим всё объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО. В этом плане, конечно, опыт СВО бесценен», — сказал он.

Кроме того, Дворников отметил, что знания, практические навыки и опыт участников спецоперации планируется использовать в разработке и внедрении учебных программ.

Ранее президент России Владимир Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.

Также в начале апреля более 44 тыс. заявок было подано на программу «Время героев».

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