ДОСААФ: подготовка военнослужащих запаса должна быть сведена в единую систему
«Мы хотим всё объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО. В этом плане, конечно, опыт СВО бесценен», — сказал он.
Кроме того, Дворников отметил, что знания, практические навыки и опыт участников спецоперации планируется использовать в разработке и внедрении учебных программ.
Ранее президент России Владимир Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.
Также в начале апреля более 44 тыс. заявок было подано на программу «Время героев».