На Байкале произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в акватории озера Байкал.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

«В 07:07 зарегистрировано сейсмособытие на акватории озера Байкал в 50 км от села Гремячинск, Ольхонский район. Интенсивность в эпицентре — 6,0», — говорится в сообщении.

Согласно информации в Telegram-канале ведомства, интенсивность толчков в Улан-Удэ составляла 3-4 балла, в Иркутске — 3 балла.

Днём ранее в акватории Авачинского залива произошло землетрясение.

Кроме того, землетрясение произошло на юге Азербайджана.