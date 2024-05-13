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«Известия»: Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России

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Корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для российских пользователей.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них», — подчеркнул президент ассоциации Владимир Макаров.

В марте стало известно, что Microsoft и Amazon останавливают доступ к своим облачным продуктам в России.

Также сообщалось, что разработчик софта «МойОфис» сильно снизил выручку и получил убыток в 2023 году.

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