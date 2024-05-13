«Известия»: Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт».
«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них», — подчеркнул президент ассоциации Владимир Макаров.
В марте стало известно, что Microsoft и Amazon останавливают доступ к своим облачным продуктам в России.
Также сообщалось, что разработчик софта «МойОфис» сильно снизил выручку и получил убыток в 2023 году.